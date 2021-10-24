سقوط صاروخ على أحد أحياء ذمار شمالي اليمن بعد فشل إطلاقه

قالت مصادر محلية، إن صاروخاً باليستيا سقط فور إطلاقه من قبل مليشيات الحوثي الموالية لإيران، على منازل المواطنين في أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار شمالي اليمن.

وأفادت المصادر بدوي انفجار عنيف، ناجم عن فشل مليشيات الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي وسقوطه على منازل المواطنين في حي النجدة بالقرب من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار القرن، فيما تشير الأنباء الأولية عن سقوط ضحايا مدنيين.

وطبقاً للمصادر، فإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ، لإسعاف القتلى والمصابين من المواطنين لمستشفيات المدينة، في حين لم يعرف بعد حجم الخسائر.

ووفق المصادر، يعد مركز تدريب الشرطة العسكرية في مدينة ذمار أحد المعسكرات التي تطلق منها المليشيات الحوثية الصواريخ الباليستية نحو المحافظات المحررة، كان منها صاروخان باليستيان استهدفا الحكومة فور وصولها إلى عدن نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى عدد منها استهدفت المدنيين في مأرب.

وكان قد شكا عدد من الأهالي في ذمار، بتعريضهم للخطر من جراء إطلاق مليشيات الحوثي للصواريخ الباليستية من بين الأحياء السكنية، واستخدامهم دروعا بشرية.

وتتواصل المعارك الميدانية العنيفة بين القوات الحكومية والقبائل من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى غربي وجنوبي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي دمرت ثلاث آليات قتالية للمليشيات غربي المدينة، عقب تنفيذ عملية استهداف ناجحة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف الحوثيين.

وحسب المصادر، قصفت المدفعية الحكومية أيضا أهدافا ثابتة ومتحركة للمليشيات وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة جنوبي المحافظة.