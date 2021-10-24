المكسيك : وفيات كورونا تخترق حاجز الـ286 ألف حالة

جدة - نرمين السيد -
وأعلنت الوزارة أن العدد الإجمالى للوفيات بحصيلة السبت فى البلاد بلغ 286259 حالة.
وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات فى البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة فى البلاد أعلى بنسبة 60%.
وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والـ4 من حيث الوفيات.
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