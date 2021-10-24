أمريكا .. مقتل شخص وإصابة 7 بإطلاق نار فى حفل قرب جامعة بولاية جورجيا

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب التحقيقات بولاية جورجيا إن القتيل لم يكن طالبا فى الجامعة، وأن جميع المصابين السبعة فى حالة مستقرة.
وذكر المتحدث باسم الجامعة ميشيل كلارك مكرى أن "شرطة الحرم الجامعى تلقت تقارير تفيد بوقوع إطلاق وأن طلاب الجامعة الذين حضروا الحفل خارج الحرم الجامعى أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على حياتهم".
وأغلقت إدارة الجامعة الحرم الجامعى مؤقتا بعد إطلاق النار، وأعادت فتحه بعد أن قررت شرطة الحرم الجامعى أنه "لا تهديد على الطلاب".
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الطبيب الشرعى فى مقاطعة بيتش كيرى روكس أعلن أن القتيل هو تايلر فرينش، ويبلغ من العمر 27 عاما، ومن سكان بايرون.
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