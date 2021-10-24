رابط tajnidreg.mod.gov.sa بوابة التجنيد الموحدة التي قامت وزارة الدفاع بالمملكة بفتح باب التسجيل الإلكتروني فيها لقبول المجندين الجدد للالتحاق بخدمة الوطن في رتبة رقيب، من كل من النساء والرجال والذي يتم من خلاله القبول الموحدة مع الالتزام بالشروط العسكرية العامة التث ثم تسجيلها والالتزام بآداب العمل العسكري.

رابط tajnidreg.mod.gov.sa بوابة التجنيد الموحدة لقبول المتقدمين لرتبة رقيب (رجال – نساء)

تقوم وزارة الدفاع بالمملكة بإتاحة العديد من الوظائف وأيضا الدراسة وذلك وذلك لقبول أعداد من الراغبين في الحصول على العمل في خدمة الوطن في الرتب العسكرية من كلا الجنسين، وهم من أصحاب الجنسين وأيضا أصحاب الشهادات التعليمية والمؤهلات المختلفة، وقد أعلنت الآن فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الرسمية والذي يكون أيضا من خلال حساب أبش.

وظائف وزارة الدفاع

قامت وزارة الدفاع بالمملكة بالإعلان مساء السبت 23 أتوبر 2021 عن قبول دفعات جديدة من الجنسين للعمل بالوظائف العسكرية البريد والجوية والدفاع الجوي أيضا للعمل بنظام الصواريخ، وذلك بعدد من الرتب العسكرية ابتداء من جندي وحتى رقيب حسب المؤهل الدراسي وفق الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف والذي يبدأ صباح الأحد 24 أكتوبر 2021 الموافق 17 ربيع الأول 1443 لوظائف (جندي – جندي أول – وكيل – رقيب – رقيب أول).

يكون المتقدم من الجنسية السعودية، ويتم استثناء من ولد خارج المملكة مع والده في خدمة الوطن بالخارج.

لا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 45 عام.

يكون حسن السير والسلوك.

كما يجب ألا يكون موظفا بالقطاع الوظيفي الرسمي بالدولة.

لا يجب أن يكون متزوجا من غير سعودية الجنسية.

يكون له المؤهل المناسبة.

يتم اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية. كيفية التسجيل الإلكتروني في بوابة وزارة الدفاع كيفية التسجيل الإلكتروني في بوابة وزارة الدفاع تقوم وزارة الدفاع بتفعيل رابط التسجيل الإلكتروني في القبول بوظائف وزارة الدفاع عبر البوابة الموحدة للقبول والتسجيل، وذلك صباح الأحد 24 أكتوبر بالرقم المدني والبيانات الخاصة بجميع المتقدمين على أن يتم تسجيل رقم الهاتف أيضا والذي يتم من خلاله قبول المتقدمين واستقبال رسالة المقابلات الشخصية من الجنسين، وذلك بعد أن يتم مراجعة كافة الطلبات المتقدم بها المواطنين ويتم مراجعة صحة البيانات مع وزارة الداخلية السعودية.

شروط القبول بالعمل العسكري