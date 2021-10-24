الجيش اليمنى: قصف مدفعى يوقع خسائر فى صفوف الحوثيين بمأرب

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "مدفعية الجيش تعاملت مع أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين جنوب مأرب وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة". وأضاف أن "قصفا مدفعيا آخر استهدف تجمعات وتحركات للحوثيين فى مواقع متفرقة بجبهة صِرواح (غرب مأرب) وكبّدهم خسائر فى الأرواح والعتاد". فى سياق متصل، ذكر الجيش اليمنى أن "طيران التحالف العربى استهدف تجمعات للحوثيين غرب مأرب، وكبّدهم خسائر فادحة شملت تدمير 3 آليات بما عليها من عتاد".

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