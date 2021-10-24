moed.gov.sy رابط نتائج السبر الترشيحي لطلاب البكالوريا السورية بالقسمين العلمي والأدبي والذين تقدموا بعد أن انتهوا من نتائج البكالوريا 2020 بنجاح وتحضروا لاختبارات الجامعات، وتقوم وزارة التعليم العالي السورية بوضع آلية الاختبارات المؤهلة للجامعات في كل عام على أن تقوم بوضع الحدود الدنيا للنجاح والقبول للطلاب.

“برقم الاكتتاب” moed.gov.sy رابط نتائج السبر الترشيحي والحدود الدنيا لقبول البكالوريا بالجامعات

تقوم وزارة التعليم السورية بمتابعة إعلان نتائج البكالوريا في جميع المحافظات السورية من القسمين العلمي والأدبي، وقد تم الإعلان عن نتائج الدورة الأولى والدورة الثانية للطلاب، وبعد الانتهاء من إعلان نتائج الدورة الثانية والرد على جميع الاعتراضات تم فتح باب التسجيل في اختبارات دخول الجامعات، وتسمى اختبارات السبر، حيث يعتمد دخول الجامعات على اجتيازها والحصول على درجة النجاح فيها.

اختبارات سبر الجامعات

تقوم الجامعات السورية بالاعتماد على نتائج الطلاب، ليس فقط نتائج البكالوريا والحصول على درجة النجاح فيها، وإنما أيضا النجاح في اختبارات السبر، للقسمين العلمي والأدبي، حيث يتم التوجيه بعدها للتعليم الجامعي بينما تقوم جامعات أخرى بالاعتماد على درجات أعلى في تلك الاختبارات أو تشترط اجتياز اختبارات للمهارات الفنية أو العلمية للدخول فيها، ويكون عمل وزارة التعليم العالي هو تحويل الطالب من التعليم الحكومي العام إلى الجامعي ووضع ومراقبة تلك الاختبارات والإعلان عن نتائجها.

الحد الأدنى للنجاح للقسم العلمي الحد الأدنى للنجاح بالقسم الأدبي اللغة العربية: 90 من 150

الكيمياء: 20 من 100

الرياضيات: 60 من 300

الفيزياء: 40 من 200

علم الأحياء: 30 من 150

اللغة الإنجليزية: 20 من 100 اللغة العربية: 175 من 350

الفلسفة: 40 من 200

الجغرافيا: 30 من 150

اللغة الإنجليزية: 30 من 150

التاريخ : 30 من 150

موعد نتائج سبر الجامعات

موقع وزارة التربية والتعليم يعلن بعد أن قام الطلاب بالدخول في اختبارات ما قبل الجامعة والحرص على الحضور بالمواعيد المقررة، وقد حضر للاختبارات ما يزيد عن 12 ألف طالب وطالبة، يتم مراجعة أوراق الطلاب جيدا لوضع اللمسات الأخيرة عليها، على أن تقوم وزارة التعليم العالي بالإعلان عنها في وقت قريب، وقد قامت بوضع الحدود الدنيا للنجاح للطلاب عند التعرف على نتائجهم، على أن تتيح الوزارة خمسة أيام لتقديم الاعتراضات للطلاب.