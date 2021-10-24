خدمة أسهل www.manpower.gov.kw الإلكترونية والتي أطلقتها وزارة القوى العاملة بدولة الكويت مؤخرا لتكون دليلا شاملا للمستخدمين، حيث تحتوي المنصة على كل ما يخص العاملين في دولة الكويت، عمالة داخلية أو باحثين عن العمل أو استقدام عمالة داخلية، حيث يون للمواطن حساب خاص على المنصة ليتمكن من الدخول والاستعلام عن الخدمة المطلوبة.

خدمة أسهل www.manpower.gov.kw للباحثين عن العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة

حيث يقوم القطاع الحكومي الكويتي برقمنة جميع مؤسساته الداخلية، حيث تم اعتماد النظام الرقمي والإلكتروني في الحجز والتسجيل وكذلك في الاستعلام وذلك بإتاحة منظومة متكاملة ومتشابكة بين الجهات الحكومية وقاعدة البيانات العامة لمؤسسات الدولة والتي يتم الدخول عليها مباشرة من الأفراد والمؤسسات بالدخول على الرابط الرسمي أو من خلال عمل حساب خاص، ويتم بذلك توديع النظام الورقي والزحام الذي كان يعاني منه المستخدمين في عهود سابقة، حيث تقوم الدولة في إطار تطوير النظام بالدولة على رقمنة مؤسساتها المالية والتعليمية والقضائية وما إلى ذلك للتيسير على الفرد والمجتمع في ظل العالم السريع في القرن الواحد والعشرين.

خدمات منصة أسهل الإلكترونية

تقوم الخدمة بتيسير تعامل الموظف مع الهيئات الحكومية من خلال الحجز والتسجيل والاستعلام الرقمي عبر المنصة بالحساب الخاص عليها.

اعتمادات الملفات الإلكترونية بين المؤسسات الاجتماعية

خدمة سريعة للمراجعين والمستعلمين بمؤسسات الدولة.

دورة مستندية مختصرة.

تيسير المعلومات على وظائف وفرص العمل.

تيسير التسجيل واستقدام العمالة الداخلية والخارجية عبر المنصة.