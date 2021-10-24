نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة أسهل www.manpower.gov.kw للباحثين عن العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة في المقال التالي
خدمة أسهل www.manpower.gov.kw الإلكترونية والتي أطلقتها وزارة القوى العاملة بدولة الكويت مؤخرا لتكون دليلا شاملا للمستخدمين، حيث تحتوي المنصة على كل ما يخص العاملين في دولة الكويت، عمالة داخلية أو باحثين عن العمل أو استقدام عمالة داخلية، حيث يون للمواطن حساب خاص على المنصة ليتمكن من الدخول والاستعلام عن الخدمة المطلوبة.
خدمة أسهل www.manpower.gov.kw للباحثين عن العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة
حيث يقوم القطاع الحكومي الكويتي برقمنة جميع مؤسساته الداخلية، حيث تم اعتماد النظام الرقمي والإلكتروني في الحجز والتسجيل وكذلك في الاستعلام وذلك بإتاحة منظومة متكاملة ومتشابكة بين الجهات الحكومية وقاعدة البيانات العامة لمؤسسات الدولة والتي يتم الدخول عليها مباشرة من الأفراد والمؤسسات بالدخول على الرابط الرسمي أو من خلال عمل حساب خاص، ويتم بذلك توديع النظام الورقي والزحام الذي كان يعاني منه المستخدمين في عهود سابقة، حيث تقوم الدولة في إطار تطوير النظام بالدولة على رقمنة مؤسساتها المالية والتعليمية والقضائية وما إلى ذلك للتيسير على الفرد والمجتمع في ظل العالم السريع في القرن الواحد والعشرين.
خدمات منصة أسهل الإلكترونية
- تقوم الخدمة بتيسير تعامل الموظف مع الهيئات الحكومية من خلال الحجز والتسجيل والاستعلام الرقمي عبر المنصة بالحساب الخاص عليها.
- اعتمادات الملفات الإلكترونية بين المؤسسات الاجتماعية
- خدمة سريعة للمراجعين والمستعلمين بمؤسسات الدولة.
- دورة مستندية مختصرة.
- تيسير المعلومات على وظائف وفرص العمل.
- تيسير التسجيل واستقدام العمالة الداخلية والخارجية عبر المنصة.
خطوات التسجيل في منصة أسهل القوى العاملة
يكون على المستخدم أولا تحديد الخدمة التي يريد الاستعلام عنها وأن يكون العمل قانوني لتجنب العديد من المشكلات، وللتسجيل عبر المنصة للتسجيل والاستعلام يتم بالخطوات التالية:
- يتم الدخول على رابط منصة أسهل “وزارة القوى العاملة”.
- تبدأ باختيار ايقونة تسجيل.
- يقوم المستخدم بإدخال رقم الملف أو الرقم المدني.
- يتم اختيار ايقونة التالي.
- يقوم بكتابة رمز التحقق الذي يصل على رقم الهاتف النقال.
- يتم إدخال لمة المرور والتأكيد عليها ثم اختيار “حفظ”.
وتقوم الدولة بالحرص على استخدام النظام الإلكتروني في كل شيء وقد تم الاعتماد الأكبر عليه في العامين الأخيرين بعد ظهور فيروس كرونا والحرص على عدم لتعامل المباشر بين الشعوب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدمة أسهل www.manpower.gov.kw للباحثين عن العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.