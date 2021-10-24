البرازيل تسجل 318 وفاة و11716 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 318 وفاة و11716 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال 24 ساعة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 318 وفاة و11716 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال 24 ساعة. وسجلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بكورونا، فى ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

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