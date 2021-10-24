فتح حساب بنكي بدون ابشر الخطوات والشروط بالتفصيل

فتح حساب بنكي بدون ابشر يوجد العديد من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية الذين يريدون فتح حساب بنكي دون الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية حيث أنه يوجد بعض الطرق الأحرى التي يتم بواسطة فتح الحساب البنكي وذلك يكون بالذهاب إلى البنك أو بواسطة الأرقام المخصصة للبنك ومن خلال موقع ثقفني في هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كيفية فتح حساب في البنك بدون ابشر.

فتح حساب بنكي بدون ابشر

حتى يتم فتح حساب بنكي بدون ابشر لا بد من الذَّهاب إلى إحدى فروع البنك والقيام بإحضار الأوراق والمستندات التي يتم طلبها وهي مثل: (بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للمواطن ، وجواز السفر لغير المواطن وأيضاً تصاريح الإقامة) وذلك حتى تتم عملية فتح الحساب بنجاح ويجب أيضاً أن يقوم المتقدم لفتح الحساب البنكي أن يقوم بإحضار مستند من مدير العمل أو من الكفيل للموافقة وبعد ذلك لا بد من ملئ النموذج الذي يقدمه موظفي البنك ويجب ملئه برقم الهُوِيَّة الوطنية ورقم الجوال وأيضاً البريد الإلكتروني وبعدها يتم إرسال الأوراق والمستندات معه.

أما بالنسبة لأبناء الغير سعوديين فعليهم تقديم مستند لموافقة ولي الأمر على فتح الحساب وهو إلى ذلك يتم تقديم الأوراق التي تثبت جنسية الأم وذلك في حالة إذا كان المواطنين الذي يعملون بدون اي تصريح.

شروط فتح حساب بنكي بدون ابشر

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام الذي يجب على المواطن المتقدم لفتح حساب في مصرف الراجحي مراعاتها ولكن تختلف هذه الشروط في بعض النِّقَاط من بنك لأخر وهذه الشروط والأحكام تتمثل في الآتي:

يشترط في المواطن المتقدم لفتح الحساب البنكي في بنك الراجحي ألا يقل السن عن (19) عاماً.

يجب أن يقوم المواطن بإدخال جميع المعلومات الخاصة به عن هويته على الموقع الخاص ببنك الراجحي والتأكد من صحتها وذلك حتى يتم إكمال فتح الحساب بنجاح.

من الممكن أن يتم فتح الحساب بواسطة معرفة رقم البريد الذي تم تخصيصه للمنطقة التي يقيم بها المواطن الذي يرغب في فتح الحساب البنكي.

لا بد من أن يكون المواطن الراغب في فتح الحساب حامل للجنسية السُّعُودية.

من الممكن أن يتمكن الوافدين في المملكة العربية السُّعُودية القيام بفتح حساب بنكي وذلك ببعض الأمور التي تم تحديدها من قبل الهيئات المالية والبنوك السُّعُودية.

ابتداءً من الإقامة الخاصة بالوافدين لفترة ثلاث أشهر في المملكة العربية السُّعُودية أما عن يكون صاحب العمل قد قام بتقديم طلب لحصول الوافد على حساب بنكي.

لا بد من أن يقوم مدير العمل أو الكفيل بإبلاغ البنك عدما يرحل الوافد نهائيا حتى يتم غلق الحساب البنكي الخاص به.

يتم تجميد الحساب الخاص بالمواطن الوافد ويتم تحويل الحساب إليه بعد أن يتم التواصل معه وبعد ذلك يتم غلق الحساب نهائياً.

لا بد من الذَّهاب إلى المصرف لفتح الحساب وبعد ذلك سوف يقوم موظفي المصرف بإعطاء العميل نموذجا يتم ملئه حيث يكون عنوانه فتح حساب بنكي بدون إقامة.

يجب تحضير بعض المستندات ليتم فتح الحساب مثل شهادة عدم الممانعة وبواسطتها يتم معرفة صاحب العمل وذلك بإثبات هويته وأيضاً رَقَم المؤسسة كما يتم معرفة مكان العمل الذي يتبعه.

ويجب أن يتم إحضار خطاب صاحب العمل للمنشأة الذي يعمل فيها وأيضاً جواز السفر وكافة الأوراق والمستندات التي تتعلق بالإقامة في المملكة.

يجب أن يتم توضيح مكان إقامته في المملكة وكافة التفاصيل التي تخص السكن الذي يقيم به سواء كان إجار فعلية تقديم البيانات الخاصة بصاحب السكن وإذا كان تمليك في حالة إذا تم شرائه.

شروط فتح حساب بنكي للوافدينفتح حساب بنكي بدون إقامة

وفي نهاية مقالنا هذا نكون قد قدمنا لكم كيفية فتح حساب بنكي بدون ابشر كما تعرفنا على شروط فتح الحساب بهذه الطريقة وقمنا بالتعرف على شروط فتح حساب بنك للوافدين وأيضاً فتح حساب بدون إقامة.