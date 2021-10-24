زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب تايوان اليوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار أو خطر حدوث تسونامي.
ويعتبر الجزء الشرقي للجزيرة من أكثر المناطق خطورة من حيث الزلازل في آسيا.
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