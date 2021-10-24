بمقادير مظبوطة وطريقة سهلة حضري بسكويت البرتقال المقرمش في الخلاط

بمقادير مظبوطة وبطريقة سهلة، حضري بسكويت البرتقال المقرمش اللذيذ في الخلاط، حيث أن بسكويت البرتقال يعد من أفضل أنواع البسكويت الذي يفضله الكثير من الناس، لأنه يتميز بالمذاق المميز والرائع، والرائحة المبهرة، وله أيضاً فوائد كثيرة جداً لجسم الإنسان، و تتجه معظم النساء إلى البحث على مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت عن طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش، ونحن في هذا اليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش في الخلاط بوصفة سهلة وطريقة سريعة. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات: 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول. 100 جرام من السكر الأبيض الناعم. 2 ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال. ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال. قطعة صغيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير بسكويت البرتقال أولاً أحضري إناء، ثم ضعي فية رائحه البرتقال مع كميه السكر المذكوره و مقدار الزبده، ثم اخلطيهم مع بعضهم جيد جداً بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نضيف إليهم رشة صغيرة من الملح، وكمية بشر البرتقال، ثم استمري في الضرب بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يتكون خليط متجانس.

ثم بعد ذلك اسكوبي مقدار الدقيق فوق هذا الخليط تدريجياً، ثم استمري في التقليب ببطئ حتى يتكون لديك خليط يشبة العجينة اللينة تقريباً.

ثم بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط فى كيس حلوانى، ثم قومي بتشكيل البسكويت بواسطة هذا الكيس إلى أصابع متساوية الحجم.

ثم بعد ذلك قومي برص البسكويت في الصينية المراد إدخلها في الفرن، علما بأن الصينية تكون غير لاصقة، حتي لا يلتصق بها البسكويت، ثم قومي بدهنها بقليل من الزيت، ثم بعد ذلك قومي بإدخال صينية البسكويت الى الفرن بعد تسخينة علي درجة حرارة هادئة.

ثم اتركية في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً، على نار هادئة حتى ينضج ويحمر لونه من الوجه.

وبذلك يصبح بسكويت البرتقال المقرمش في الخلاط جاهز للتقديم.

ثم بعد ذلك نقوم برص البسكويت اغنيه طبق التقديم ويكون جاهز للتقديم. طريقة تحضير بسكويت البرتقال الوسوم

بمقادير مظبوطة وبطريقة سهلة، حضري بسكويت البرتقال المقرمش اللذيذ في الخلاط، حيث أن بسكويت البرتقال يعد من أفضل أنواع البسكويت الذي يفضله الكثير من الناس، لأنه يتميز بالمذاق المميز والرائع، والرائحة المبهرة، وله أيضاً فوائد كثيرة جداً لجسم الإنسان، و تتجه معظم النساء إلى البحث على مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت عن طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش، ونحن في هذا اليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش في الخلاط بوصفة سهلة وطريقة سريعة. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات: 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول. 100 جرام من السكر الأبيض الناعم. 2 ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال. ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال. قطعة صغيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير بسكويت البرتقال أولاً أحضري إناء، ثم ضعي فية رائحه البرتقال مع كميه السكر المذكوره و مقدار الزبده، ثم اخلطيهم مع بعضهم جيد جداً بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نضيف إليهم رشة صغيرة من الملح، وكمية بشر البرتقال، ثم استمري في الضرب بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يتكون خليط متجانس.

ثم بعد ذلك اسكوبي مقدار الدقيق فوق هذا الخليط تدريجياً، ثم استمري في التقليب ببطئ حتى يتكون لديك خليط يشبة العجينة اللينة تقريباً.

ثم بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط فى كيس حلوانى، ثم قومي بتشكيل البسكويت بواسطة هذا الكيس إلى أصابع متساوية الحجم.

ثم بعد ذلك قومي برص البسكويت في الصينية المراد إدخلها في الفرن، علما بأن الصينية تكون غير لاصقة، حتي لا يلتصق بها البسكويت، ثم قومي بدهنها بقليل من الزيت، ثم بعد ذلك قومي بإدخال صينية البسكويت الى الفرن بعد تسخينة علي درجة حرارة هادئة.

ثم اتركية في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً، على نار هادئة حتى ينضج ويحمر لونه من الوجه.

وبذلك يصبح بسكويت البرتقال المقرمش في الخلاط جاهز للتقديم.

ثم بعد ذلك نقوم برص البسكويت اغنيه طبق التقديم ويكون جاهز للتقديم. طريقة تحضير بسكويت البرتقال

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