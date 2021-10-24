إصابات كورونا تتخطى 243 مليون حالة حول العالم

جدة - نرمين السيد - تجاوزت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ243.3 مليون حالة حول العالم حتى صباح اليوم الأحد، فى حين تم توزيع 6.8 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.





ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إجمالى الإصابات وصل إلى 243 مليونًا و337 ألفًا. فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 4 ملايين و943 ألفًا. كما تشير البيانات إلى توزيع 6 مليارات و785 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم. وكانت الإصابات عاودت ارتفاعها فى العديد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية مؤخرًا، خصوصا فى روسيا وبريطانيا وألمانيا والبرازيل والمكسيك.

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