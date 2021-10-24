رئيس كولومبيا يعلن القبض على أتونيل.. أخطر مهربى المخدرات

وفى مؤتمر صحفى، قال الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، إن "إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 50 عاماً تم صباح السبت، خلال عملية مشتركة من الجيش والطيران والشرطة الوطنية فى منطقة أورابا بمقاطعة أنتيوكيا شمال غرب كولومبيا".
وتابع دوكى: "هذه هى الضربة الأشد لتهريب المخدرات هذا القرن فى بلادنا"، لافتًا إلى أن هذه العملية يمكن أن تقاس بعملية القبض على بابلو إسكوبار"، زعيم تجارة المخدرات الأشهر، والذى قتل فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة عام 1993.
وأوضح دوكى أن "الملقب بأوتونيل كان أخطر زعيم مخدرات فى العالم، قاتل لأفراد الشرطة والجنود والنشطاء المحليين"، مضيفًا أن "هذه نهاية عصابة ديل غولفو"، داعيًا الأعضاء المتبقين بالمنظمة الإجرامية إلى تسليم أنفسهم.
وقال دوكى إنه "نظرًا لخطورة هذا المجرم"، فقد تم تبادل المعلومات مع وكالات أمريكية وبريطانية.
وقال لويس فرناندو نافارو، القائد العام للقوات العسكرية الكولومبية، إن "العملية التى بدأت صباح يوم الجمعة وانتهت يوم السبت، وكانت نتيجة لسبع سنوات من العمل".
ونشرت السلطات الكولومبية لقطات مصورة لعملية القبض وصورًا لـ أوسوجا ديفيد مكبل اليدين، موضحة أنه متهم بارتكاب جرائم مختلفة، منها الاتجار بالمخدرات والقتل والابتزاز والاختطاف والتآمر والتجنيد الإجبارى للقصر.
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