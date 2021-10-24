يمكن لأي مواطن أو وافد بالمملكة السعودية الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب بكل سهولة عبر الإنترنت، وذلك لمعرفة أي تفاصيل خاصة بالفاتورة، وتعتبر شركة المياه الوطنية شركة مساهمة تابعة للمملكة، كما تقدم الشركة الخدمات المتعلقة بالمياه أو الصرف الصحي، وقد تم اعتماد معايير جودة عالمية للخدمات التي تقدمها الشركة، وهو ما جاء ضمن رؤية المملكة، ونتابع طريقة استعلام عن فاتورة المياه الوطنية برقم الحساب بكافة التفاصيل.

الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية

قامت شركة المياه الوطنية بإنشاء تطبيق الفاتورة الرقمية، وذلك من خلال الفرع الإلكتروني للشركة، وجاء ذلك بغرض مواكبة للتطورات المستمرة في مجال الرقمنة، حيث صارت أغلب المعاملات تجرى بطريقة إلكترونية، كما تهدف الشركة تهدف من كل ذلك لاختصار الزمن المستغرق في الوصول لكافة العملاء، بكل مدن المملكة التي تشرف عليها الشركة، كذلك تسعى الشركة للمساعدة في التيسير على المواطنين، من خلال إيجاد البيئة الرقمية المناسبة لإجراء المعاملات الخاصة بالمياه، وأيضًا أوضحت الشركة أنظمة خدمات المواطنين، وذلك من خلال إدارتها التنفيذية الخاصة بتقنية المعلومات، حيث يستطيع العميل بأي وقت استلام فاتورته أو الاطلاع عليها بشكل إلكتروني شهريًا، وذلك عبر رابط الشركة الإلكتروني.

رابط استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب

توجد مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها من أجل عمل استعلام عن فاتورة مياه، وذلك باستخدام رقم الحساب، وهذه الخطوات كالتالي:

يجب الدخول على بوابة شركة المياه الوطنية والمتابعة.

كما يجب النقر على “تسجيل دخول” على حساب المواطن على البوابة الإلكترونية للشركة.

كذلك ينبغي إدخال كافة بيانات التسجيل لدخول الحساب.

أيضًا يجب اختيار خدمة رقم الحساب للاستعلام عن فاتورة

كما يجب إدخال البيانات المطلوبة، وخاصةً رقم الحساب.

ومن ثم، النقر على “استعلام برقم حساب”.

ثم كتابة الرقم بالمكان الخاص به، والنقر على “الاستعلام”.

الاشتراك في خدمة الفاتورة الرقمية

نظرًا لحرص الشركة على تطوير خدماتها، وتيسير هذه الخدمات على المواطنين، فقد قامت بطرح تطبيق الفواتير الرقمية.

كما يتم الاشتراك في هذه الخدمة من خلال التسجيل في الفرع الرقمي للشركة.

وكذلك يمكن للمواطن طباعة فاتورته الرقمية، ومراجعة بيانات الفاتورة في كل وقت عبر التطبيق.

أيضًا يتيح موقع الشركة الوطنية للمياه إمكانية إضافة الوحدات العقارية المؤجرة، وكذلك تعديل اسم المالك عند انتقال ملكية العقار لمالك آخر.

كما يمكن تقديم طلب للحصول على فاتورة رقمية بديلًا عن الفواتير الورقية، وكذلك يمكن من خلال التطبيق تقديم الشكاوى التي تخص فواتير المياه أو الخدمات الأخرى ذات الصلة باختصاصات الشركة، وأيضًا متابعة الشكوى واستقبال الرد عليها.