أنشطة تهدد الأمن القومى.. كوسوفو تطرد دبلوماسيين روسيين

جدة - نرمين السيد - أعلن التلفزيون الرسمى فى كوسوفو، اليوم الأحد، أن دبلوماسيين روسيين غادرا البلاد، أمس السبت، بعد اتهامهما بتعريض الأمن القومى للخطر، فى خطوة وصفتها موسكو بأنها استفزاز سافر.





وكانت وزارة خارجية كوسوفو أعلنت، أول أمس الجمعة، أن الشخصين غير مرغوب بهما بناء على أوامر من رئيسة كوسوفو فيوزا عثمانى، "لقيامها بأنشطة ضارة تهدد الأمن القومى"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكتبت عثمانى على تويتر، أن مؤسسات كوسوفو "مصممة على محاربة النفوذ الخبيث للاتحاد الروسى ووكلائه فى المنطقة".

وبحسب الوكالة، وصفت الخارجية الروسية تلك الخطوة بأنها "استفزاز سافر موجه ضد روسيا ودورها البناء فى البلقان"، داعية الأمم المتحدة فى الإقليم الصربى السابق إلى ضمان "الأمن والظروف الضرورية" لأفراد بعثتها فى بريشتينا.

ولم تكشف عثمانى أو وزارة الخارجية فى كوسوفو عن هوية الدبلوماسيين، أو تفاصيل رسمية عن أنشطتهم المزعومة التى لا تتماشى مع وضعهم بحسب بريشتينا.

فيما عرضت قناة إذاعة وتلفزيون كوسوفو "آر تى كاى" صورًا للدبلوماسيين أثناء مغادرتهما مقر مكتب الاتصال الروسى فى بريشتينا، وخلال عبورهما الحدود مع صربيا بعد ذلك بسيارتهما.

وكشفت القناة عن أن الدبلوماسيين هما دينيس فينغيرسكى وأليكسى كريفوشيف، لافتة إلى أن استخبارات كوسوفو "آكى" رصدت أنشطتهما "غير المتوافقة مع وضعما الدبلوماسى".