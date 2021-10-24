وكانت وزارة خارجية كوسوفو أعلنت، أول أمس الجمعة، أن الشخصين غير مرغوب بهما بناء على أوامر من رئيسة كوسوفو فيوزا عثمانى، "لقيامها بأنشطة ضارة تهدد الأمن القومى"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وكتبت عثمانى على تويتر، أن مؤسسات كوسوفو "مصممة على محاربة النفوذ الخبيث للاتحاد الروسى ووكلائه فى المنطقة".
وبحسب الوكالة، وصفت الخارجية الروسية تلك الخطوة بأنها "استفزاز سافر موجه ضد روسيا ودورها البناء فى البلقان"، داعية الأمم المتحدة فى الإقليم الصربى السابق إلى ضمان "الأمن والظروف الضرورية" لأفراد بعثتها فى بريشتينا.
ولم تكشف عثمانى أو وزارة الخارجية فى كوسوفو عن هوية الدبلوماسيين، أو تفاصيل رسمية عن أنشطتهم المزعومة التى لا تتماشى مع وضعهم بحسب بريشتينا.
فيما عرضت قناة إذاعة وتلفزيون كوسوفو "آر تى كاى" صورًا للدبلوماسيين أثناء مغادرتهما مقر مكتب الاتصال الروسى فى بريشتينا، وخلال عبورهما الحدود مع صربيا بعد ذلك بسيارتهما.
وكشفت القناة عن أن الدبلوماسيين هما دينيس فينغيرسكى وأليكسى كريفوشيف، لافتة إلى أن استخبارات كوسوفو "آكى" رصدت أنشطتهما "غير المتوافقة مع وضعما الدبلوماسى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنشطة تهدد الأمن القومى.. كوسوفو تطرد دبلوماسيين روسيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.