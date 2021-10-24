دوى انفجار هائل قرب سد الفرات فى الرقة شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام كردية، قال سكان المنطقة فى مدينة الطبقة إنهم سمعوا صوت انفجار كبير جدًا فى محيط المدينة، حيث دوى صوت الانفجار فى جميع مناطق ريف الرقة الغربى.

كما شاهد السكان سيارات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد والأسايش" تتحرك بسرعة فى شوارع مدينة الطبقة باتجاه الأحياء الشمالية القريبة من سد الفرات، وهو مقر لكتيبة السلاح الثقيل.

يذكر أن مدينة الطبقة التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، تضم أكبر سدود سوريا، وهى: "سد الفرات وسد البعث فى مدينة الطبقة، وسد تشرين فى ريف مدينة منبج".