مصرع شخصين فى انفجار بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطات المحلية فى مقاطعة لياونينج بشمال شرقى الصين - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أن الحادث وقع فى مبنى سكنى فى "وافانجديان" موضحة أنه تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

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