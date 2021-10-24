زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تايوان

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكتب الأرصاد، أن الزلزال وقع على عمق 66.8 كيلومترا، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار أو خطر حدوث تسونامى.

وتم إغلاق مترو تايبيه لفترة وجيزة بسبب الهزات، ولكن أعيد فتحه بعد ذلك بوقت قصير، بينما أشارت شركة تشغيل الكهرباء التى تديرها الدولة إلى أن الشبكة تعمل كالمعتاد.

ويعتبر الجزء الشرقى للجزيرة من أكثر المناطق خطورة من حيث الزلازل فى آسيا.