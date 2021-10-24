جدة - نرمين السيد - وقال فى تغريدة على تويتر، إن "الانفجار الذى وقع مساء السبت فى أحد المطاعم الشعبية فى شمال كمبالا وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، يبدو أنه عمل إرهابى لكننا سنقبض على الجناة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار فى أوغندا.. والرئيس موسيفينى يعتبره «عملا إرهابيا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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