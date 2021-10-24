قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينغ، اليوم الأحد إن الصين طعمت حتى أمس الثلاثاء، حوالي 75.6 في المئة من سكانها بالكامل باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19.
وأضاف، في إفادة صحفية، أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة المضادة لفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.
وتظهر البيانات الرسمية في الصين أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.
وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.
وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين.. تطعيم 76% من سكانها بالكامل بلقاحات كوفيد-19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.