اليمن: قتلى وجرحى إثر سقوط صاروخ بالستى أطلقه الحوثى على ذمار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقله موقع "المصدر أونلاين" اليمنى، قال السكان المحليون إن انفجارًا وقع الساعة منتصف ليل السبت، جراء سقوط صاروخ باليستى فشلت الميليشسيات الحوثية فى إطلاقه.

وأشار سكان الحى إلى أن الصاروخ وقع بالقرب من حارة النجدة، مقابل معسكر التدريب التابع للشرطة فى مدينة ذمار، وهو المكان الذى كانت قد أطلقت منه عدة صواريخ، بعضها استهدف مطار عدن الدولى لحظة وصول الحكومة اليمنية نهاية العام الماضى.