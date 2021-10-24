الجزائر توقف ممرضين زوروا بطاقات لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة إن التلقيح اختيارى، ولا توجد أى مؤسسة عمومية أو خاصة أجبرت موظفيها وعمالها على التلقيح، لذلك فإن القيام بمثل هذا الأمر يعدّ تعديا صارخا على القوانين.
كما دعت الوزارة، المواطنين، إلى اغتنام فرصة تراجع الإصابات من أجل التلقيح لتجنب إصابات أخطر من الموجة الثالثة.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تم القبض على ممرضين بحوزتهم بطاقات تلقيح موقّعة من دون كتابة اسم اللقاح، على أن يتم توزيعها على بعض المواطنين الرافضين لعملية التلقيح، لكن فى نفس الوقت، يريدون الحصول على بطاقة التلقيح.
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