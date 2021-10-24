فى ذكرى نشأة الأمم المتحدة.. جوتيريش يدعو للتضامن فى مواجهة الفقر وكورونا

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إلى التضامن العالمى فى مواجهة التحديات الكبرى، والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وذلك فى رسالة بمناسبة الذكرى الـ76 لإنشاء الأمم المتحدة.





وقال جوتيريش: "لقد أنشئت الأمم المتحدة كوسيلة للأمل فى عالم خارج من شبح نزاع كارثى. واليوم، تمضى نساء الأمم المتحدة ورجالها بهذا الأمل قدمًا فى جميع أنحاء العالم"، حسبما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة. وأضاف فى مقطع فيديو: "تذكرنا جائحة كورونا والنزاعات والجوع والفقر والطوارئ المناخية بأن عالمنا أبعد ما يكون عن الكمال، ولكنها توضح أيضا أن التضامن هو السبيل الوحيد للمضى قدمًا". وتابع جوتيريش: "علينا أن نجتمع لمواجهة التحديات الكبرى والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال ضمان حصول كل شخص فى كل مكان على لقاح كورونا عاجلاً وليس آجلاً، وتأمين حقوق وكرامة جميع الناس والتمسك بها".

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