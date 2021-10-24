لبنان يعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عزمها تقديم الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، لا سيما للذين يعانون من مرض ضعف المناعة، ولديهم إثبات على عدم استجابة جسمهم للجرعتين الأوليتين.





ووفق جدول الأولويات فيأتى فى المقدمة المواطنون الذين يبلغون من العمر 75 عاماً وما فوق، والذين تلقوا الجرعة الثانية منذ ستة أشهر، والعاملون فى الخطوط الأمامية فى مجال الرعاية الصحية. وفى هذا الإطار، أوصت الوزارة أن تكون الجرعة الثالثة المعززة لهذه الفئات مماثلة لسلسلة التطعيم السابقة، لكن يمكن أن تعطى الجرعة الثالثة المعززة من لقاح مختلف عن الجرعتين السابقتين فى حال عدم توفر الكميات المطلوبة من اللقاح.

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