لعبة كول اوف ديوتي موبايل الموسم 9 بعد التحديث الأخير Call of Duty Mobile

لعبة كول أوف ديوتي موبايل من الألعاب المميزة في الوقت الحالي ويكثر بحث المستخدمين عن هذه اللعبة الآن بسبب قيام الشركة المالكة للعبة بإضافة مجموعة من الخصائص الجديدة الآن في الموسم 9 بعد التحديث، كما تمتلك هذه اللعبة شهرة كبيرة بين الكثير من اللاعبين في وقتنا الحاضر، حيث أصبحت هذه اللعبة تنافس الكثير من الألعاب العالمية الموجودة الآن مثل لعبة ببجي موبايل، كما تخطى عدد مستخدمين هذه اللعبة 100 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم كما يزداد عدد مستخدمين هذه اللعبة بشكل مستمر؛ خاصةً الذين يفضلون ألعاب التشويق والإثارة مثل كول اوف ديوتي موبايل .

تعد لعبة كول أوف ديوتي من الألعاب التي تطلب ضرورة اتصال المستخدم بالإنترنت لاستخدام هذه اللعبة. يرجع ذلك إلى أن هذه اللعبة يتم لعبها بشكل جماعي، وعملية تحميل هذه اللعبة تتم بشكل مجاني سواء على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المختلفة.

كما تقوم الشركة المالكة بإصدار تحديث لعبة كول أوف ديوتي أو ونسخة جديدة من هذه اللعبة بشكل مستمر تحتوي على كل الخصائص الجديدة والمميزات الجديدة.

يوجد مجموعة من البرامج المعتمدة التي من خلالها يمكن الحصول على لعبة كول أوف ديوتي الموسم الجديد ؛ مثل متجر جوجل بلاي ومتجر أبل أيضاً.

؛ مثل متجر جوجل بلاي ومتجر أبل أيضاً. أما بالنسبة للعبة كول أوف ديوتي بلاك اوبس فإن المتجر الأساسي لها هو ios الذي يوجد في هواتف الأندرويد.

تحتاج هذه اللعبة إلى هاتف أندرويد 4.3 أو أحدث وذلك لأن هذه اللعبة تحتاج إلى جهاز يعمل بتقنيات وخصائص محددة لكي يستطيع اللاعب استخدام كل الخصائص التي توجد في هذه اللعبة.

كما أنه كل فترة تقوم الشركة بإصدار نسخة جديدة من اللعبة، وأخر نسخة تم إصدارها تعمل على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الحديثة.

هذه اللعبة تناسب الأعمار من بعد 16 عام وذلك لأن هذه اللعبة من ألعاب القتال والعنف بعض الشيء.

في البداية يقوم اللاعب باختيار الفريق الذي سيقوم باللعب معه، حيث أن استخدام هذه اللعبة يتم بشكل جماعي.

كما أنه يتم السيطرة على فريق المشاة وأيضاً استخدم كل الأسلحة التي يحتاج كل لاعب في هذه اللعبة.

في حالة رغبة الشخص في التقدم في المستوى فيجب إتمام كل المهام المطلوبة في هذه المرحلة، والمميز أن اللاعب في كل مباراة يمتلك جيب لوضع المسدس الخاص به.

كما أن اللاعب مسئول عن القنابل اليدوية التي يتم استخدامها في هذه اللعبة، كما تستخدم هذه اللعبة نظام اللعب بالنقاط.

Call of Duty Mobileكيف يتم لعب كول أوف ديوتي