واعتبرت الوكالة الأفغانية أن نقل هذا العدد من الأفغان من القواعد العسكرية إلى منازل دائمة، هو أكبر تغيير فى برنامج إعادة التوطين الأمريكى، منذ عام 1980، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة ونيابة عنها فى أفغانستان، حاليًا، فى مخيمات لاجئين، مقامة فى قواعد عسكرية فى الولايات المتحدة.
وقررت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إطلاق برنامج سيسمح بتقديم الدعم المادى وإعادة توطين المحاربين القدامى وآخرين، ممن لديهم صلات بالأفغان، حيث يبدأون حياة جديدة فى الولايات المتحدة.
ووفقاً للمبادرة الجديدة، يمكن لمجموعة تضم خمسة أشخاص، تزيد أعمارهم على 18 عاما، تقديم طلبات لكى يكونوا رعاة للأسر الأفغانية، حيث سيقومون بدعم هذه الأسر ماليا، لمدة 90 يومًا، وإكمال تدريبهم ووضع خطة للأسر.
وستكون هذه المجموعة مسؤولة عن تأمين المساكن ودعم حصول اللاجئين على المزايا المتاحة لهم من خلال الحكومة الإتحادية، مثل الخدمات الطبية والمساعدة فى تسجيل الأطفال فى المدارس من بين مسؤوليات أخرى.
كذلك، يمكن للرعاة حال الموافقة على طلبهم، إيواء الأسر الأفغانية بشكل مؤقت فى منازلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة بايدن تعيد توطين أكثر من 55 ألف لاجئ أفغانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.