إدارة بايدن تعيد توطين أكثر من 55 ألف لاجئ أفغانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، عن رغبتها فى إعادة توطين 55 ألف و600 أفغانى، تم إجلاؤهم من القواعد العسكرية الأمريكية، إلى منازل دائمة، ما يعد قرارًا غير مسبوق، حسبما أكدت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس".





واعتبرت الوكالة الأفغانية أن نقل هذا العدد من الأفغان من القواعد العسكرية إلى منازل دائمة، هو أكبر تغيير فى برنامج إعادة التوطين الأمريكى، منذ عام 1980، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة ونيابة عنها فى أفغانستان، حاليًا، فى مخيمات لاجئين، مقامة فى قواعد عسكرية فى الولايات المتحدة.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إطلاق برنامج سيسمح بتقديم الدعم المادى وإعادة توطين المحاربين القدامى وآخرين، ممن لديهم صلات بالأفغان، حيث يبدأون حياة جديدة فى الولايات المتحدة.

ووفقاً للمبادرة الجديدة، يمكن لمجموعة تضم خمسة أشخاص، تزيد أعمارهم على 18 عاما، تقديم طلبات لكى يكونوا رعاة للأسر الأفغانية، حيث سيقومون بدعم هذه الأسر ماليا، لمدة 90 يومًا، وإكمال تدريبهم ووضع خطة للأسر.

وستكون هذه المجموعة مسؤولة عن تأمين المساكن ودعم حصول اللاجئين على المزايا المتاحة لهم من خلال الحكومة الإتحادية، مثل الخدمات الطبية والمساعدة فى تسجيل الأطفال فى المدارس من بين مسؤوليات أخرى.

كذلك، يمكن للرعاة حال الموافقة على طلبهم، إيواء الأسر الأفغانية بشكل مؤقت فى منازلهم.