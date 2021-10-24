مسؤولة أممية: ملتزمون بتقديم المساعدة الإنسانية لشعب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى أفغانستان، ديبورا ليونز، إن الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغانى، واستعدادها للتعاون مع أفغانستان لحل المشاكل الاقتصادية والمصرفية.





جاء ذلك خلال لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى أفغانستان مع نائب رئيس الوزراء الأفغانى، عبد السلام حنفى، فى القصر الرئاسى. وطلب نائب رئيس الوزراء الأفغانى - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأحد - تعاون الأمم المتحدة فى مختلف القطاعات.. كما قدم تطمينات للممثلة الخاصة بشأن حماية جميع إدارات الأمم المتحدة فى أفغانستان، مشيرا إلى أن طالبان على استعداد للتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة وطلب مشاوراتهم الإيجابية والمثمرة. وأطلعت ديبورا ليونز - وهى أيضا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى أفغانستان (يوناما) - نائب رئيس الوزراء الأفغانى على نتائج زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة.

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