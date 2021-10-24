تدشين حملة ريف يدعمك من برنامج ريف بالسعودية 1443ه‍ ، برنامج ريف هو أحد برامج الدعم الحكومية، والذي دشنه الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2019، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية المتجددة وأيضًا الموارد الزراعية،مما يؤدي إلى تحقيق تنمية متوازنة سواء إجتماعية أو اقتصادية، كما أنه من أهم ثمرات رؤية المملكة 2030.

الهدف من حملة ريف يدعمك

يهدف برنامج ريف من خلال حملة ريف يدعمك العديد من الاهداف التي تعود بالنفع على المزارعين بالمملكة، وقد اعلن البرنامج عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن اهدافه التي سعى إليها من خلال هذه الحملة وهى كالتالي:

تعريف المزارعين ببرنامج ريف لوصول اكبر عدد منهم للبرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدم من خلاله.

لوصول اكبر عدد منهم للبرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدم من خلاله. خدمة المستفيدين من برنامج الدعم من خلال توضيح آلية التسجيل وتوضيح مدى سهولتها.

زيادة عدد المزارعين المسجلين بالقطاعات الزراعية في دعم برنامج ريف.

خطوات التسجيل ببرنامج دعم ريف

يسعى العاملين بالقطاع الزراعي بالمملكة إلى التسجيل ببرنامج دعم ريف، ويتم التسجيل بالبرنامج بطريقة سهلة ليس بها أي تعقيد وذلك من خلال الجوال المحمول أو جهاز الكمبيوتر عبر الانترنت، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة وهى كالآتي ذكره:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة ريف .

. النقر على أيقونة طلب الدعم.

كتابة بعض البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات الفارغة.

وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة تسجيل.

ادخال رقم الحساب البنكي الخاص بك، واختيار برامج الدعم التى توفرها المنصة.

للتأكد من شخصيتك لابد من كتابة رمز التحقق.

وفي النهاية النقر على كلمة حفظ.

خطوات الاستعلام عن دعم الريف المقدم برقم الهوية

يستطيع المستفيد من الدعم الاستعلام عن الدعم الريفي من خلال رقم الهوية عن طريق خطوات عدة، وهى كالآتي:

الولوج على منصة ريف الالكترونية.

ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الانتقال على الصفحات الالكترونية.

الاستعلام عن دعم ريف عن طريق دعم رقم الهوية.

كتابة رقم الهوية الخاص والضغط على أيقونة بحث.

رقم دعم ريف الموحد

يتمكن المستفيدون من دعم ريف المادي الاستفسار عن خدمات ريف المتنوعة، عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لدعم ريف 19930 أو عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لتويتر من خلال الرسائل المباشرة على مدار اليوم بأكمله.

وقد أوضح برنامج ريف أنه في حالة رغبة مقدمي طلب الدعم للبرنامج من تحديث بياناتهم في حالة رفض الطلب أو قبل قبول الطلب فعليهم اتباع الخطوات الآتية: