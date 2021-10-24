مصرع شخصين بسبب الأمطار الغزيرة والسيول فى تونس

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات نقلتها وكالة تونس ـ إفريقيا الإخبارية، قال مصدر من السلطات المحلية إن السيول جرفت سيارة كان على متنها شخصان فى منطقة بولحناش بمعتمدية تالة التابعة لولاية القصرين، ما أدى إلى وفاتهما.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الحماية المدنية عثرت على جثة أحد الضحيتين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الثانى.

وشهدت العاصمة تونس والعديد من المدن فى غرب وشمال البلاد سقوط أمطار غزيرة ليلة أمس السبت، ما تسبب فى تعطل حركة السير، حيث غمرت المياه عدة شوارع وطرقات ومبان سكنية.

وأعلنت شركة المترو فى العاصمة تونس عن تعطل حركة السير فى جميع الخطوط. كما أعلن المعهد الوطنى للرصد الجوى، اليوم الأحد، حالة إنذار عالية فى المناطق التى شهدت هطول الأمطار خلال 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن هطول المزيد من الأمطار سيؤدى إلى تشكل سيول وأودية.