دول شرق أوروبا تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، شهدت دول شرق أوروبا أقل معدلات التطعيم فى أوروبا، حيث تلقى أقل من نصف سكانها جرعة واحدة.
وتتصدر المجر معدلات التطعيم فى المنطقة، بتطعيم 62% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل، فى حين لم يحصل سوى 19% من سكان أوكرانيا على جرعة واحدة، حسبما أفاد منشور لـ"أور وورلد إن داتا" العلمى على الإنترنت.
وبحسب الوكالة، زادت الإصابات الجديدة فى المنطقة باطراد، وتجاوز متوسطها حاليًا 83700 حالة جديدة يوميا، فى أعلى مستوى لتسجيل الإصابات منذ نوفمبر 2020.
وعلى الرغم من أن منطقة شرق أوروبا تمثل 4% فقط من سكان العالم، إلا أنها تسجل نحو 20% من إجمالى الحالات اليومية على مستوى العالم، إضافة إلى أنها تضم 3 من الدول الـ5 الأكثير تسجيلاً للوفيات، وهى روسيا وأوكرانيا ورومانيا.
وحذر مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، يوم الخميس الماضى، من أن "زيادة التجمعات فى الأماكن المغلقة بعد رفع القيود مع حلول الشتاء هى السبب الرئيسى فى زيادة الإصابات بكوفيد19 فى العديد من بلدان أوروبا".
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