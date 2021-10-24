تعليق الخبراء على هدف الرائد الثاني في الهلال والركلة الحرة الحاسمة للمباراة

علق خبراء التحكيم على هدف الرائد الثاني في الهلال والذي آثار حيرة مشاهدي ومتابعي المباراة حيث انقسمت الآراء حول صحة الهدف من عدمه لوجود احتمالية وقوع لاعب الذي أحرز الهدف في مصيدة التسلل. وكان الهلال قد استطاع تحقيق الفوز بشق الأنفس أمام مضيفه الرائد بنتيجة 3-2 على استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة ال7 في مسابقة الدوري السعودي.

خبراء التحكيم يكشفون صحة هدف الرائد الثاني في الهلال والركلة الحرة الحاسمة

حسم خبراء التحكيم الجدل المثار حول صحة قرار الحكم باحتساب هدف الرائد الثاني في مرمى الهلال في ظل تناثر الشكوك بوجود تسلل على صاحب الهدف، وهو المهاجم البرتغالي ايدير لوبيز الذي استلم عرضية متقنة نفذها زميله احمد الزين ثم سددها ايدير بقدمه اليمنى عكس اتجاه حارس المرمى لتسكن شباك الهلال في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وأوضح الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي بقنوات ssc الرياضية، فهد المرداسي عبر برنامج “شوت” أن هدف الرائد الثاني في الهلال هو هدف صحيح، ولا يوجد حالة تسلل على مهاجم الرائد “ايدير” معللاً بأن تقنية الخطوط عبر الفيديو تظهر تقدم ركبة مدافع الهلال على كتف “ايدير”، وبالتالي لم يقع المهاجم البرتغالي في مصيدة التسلل، وقرار الحكم صحيح باحتساب الهدف.

وكذلك كان المستشار التحكيمي ببرنامج “اكشن مع وليد” المذاع على قناة “mbc action”، محمد فودة له نفس الرأي الذي وضحه فهد المرداسي وهو صحة قرار الحكم باحتساب الهدف لعدم وجود تسلل على مهاجم الرائد مضيفاً أن الحكم المساعد كان شديد التركيز مع الكرة لحظة وصولها إلى ايدير.

ومن جهة أخرى، تطرق فودة للحديث عن الركلة الحرة التي تسبب فيها مدافع الرائد “عبد الله الفهد” بعد تدخله على قدم لاعب الهلال “عبد الله الحمدان” في الدقيقة 92 في مباراة الهلال والرائد واستغل الزعيم المخالفة وسجل منها الهدف الثالث عبر مهاجمه الفرنسي غوميز.

وأثار احتساب الحكم للركلة الحرة لصالح الزعيم جدل واسع بين الجماهير الذين انقسموا إلى مؤيد ورافض لقرار الحكم؛ حيث رأى بعض المتابعين أن المخالفة من المفترض أن تكون لصالح الرائد لوجود دهس من قبل لاعب الهلال على قدم مدافع الرائد.

وحسم فودة الخلاف الواقع، وأكد أن احتساب المخالفة لصالح القوة الزرقاء كان قرارًا صحيحًا، مشيرا إلى أن مهاجم الهلال “الحمدان” استلم الكرة بقدمه اليمنى ثم جاء مدافع الرائد “الفهد” وركل قدمه قبل أن تلامس أقدامهما الأرض (أي قبل أن يكون هنالك دهس من قبل الحمدان على قدم الفهد)، وبناءً على ذلك يكون قرار الحكم صحيح.