دخول خدمات منصة مدرستي madrasati تسجيل الطلبة لمتابعة الدراسة عن بُعد

دخول خدمات منصة مدرستي تسجيل الطلبة لمتابعة الدراسة عن بُعد، حيث مع استمرار العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، يبحث يومياً الكثير من الطلاب والطالبات عن رابط دخول خدمات منصة مدرستي لتلقي العملية التعليمية المتعلقة بكل مرحلة دراسية علي حده، فقد أصبحت المنصة هي واحدة من أكبر المنصات التعليمية بالشرق الأوسط، نظراً لما يتم تقديمه من خدمات تعليمية متطورة لكافة المراحل الدراسية داخل المملكة، حيث توفر كل ما يخص الطالب من تلقي الدروس وحل الواجبات وأداء الاختبارات الشهرية وكذلك الاختبارات النهائية وغيرها من الخدمات الأخري، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول خدمات منصة مدرستي لجميع الطلاب داخل المملكة.

منصة مدرستي madrasati

تشمل منصة مدرستي كافة المراحل الدراسية لجميع الطلاب (الابتدائية، المتوسط، الثانوية) وعبر هذه المراحل التعليمية المختلفة، تحرص المنصة علي تقديم خدمات تعليمية مباشرة من خلال جدول الحضور والحصص الدراسية اليومية والواجبات اليومية وغيرها، حتي تتضمن المنصة استمرار تفاعل جميع الطلاب المقيدين بكل مرحلة دراسية.

كما تتيح منصة مدرستي وسيلة التواصل المباشر بين كل طالب وكل معلم خلال فترة الشرح أو خلال فترة حل الواجبات، من أجل مساعدة جميع الطلاب للإجابة علي أي أسئلة أو استفسارات يتم تقديمها للمنصة والرد علها بكل سهولة.

دخول خدمات منصة مدرستي madrasati

أعلنت منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية عن بداية استقبال حضور الطلاب من أجل الحضور الدراسي بداية من الساعة 3 مساءً وحتي الساعة 7 مساءً، لذا يستعلم عدد كبير من الطلاب عن رابط دائم لدخول منصة مدرستي التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 1443 حتي يستطيعوا تسجيل دخول وإثبات الحضور يومياً، وفيما يلي خطوات تسجيل الدخول الي منصة madrasati: