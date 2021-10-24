الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من بيت لحم والخليل

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا قرية حوسان فى غرب بيت لحم واعتقلوا الشاب قسام رمزى عميرة (18 سنة) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. وذكرت مصادر فلسطينية فى مُحافظة الخليل، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب فرج عبيدو، بعد أن داهموا منزله وعبثوا بمحتوياته. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد اعتقلت 7 مواطنين من جبل المكبر وسلوان فى القدس المحتلة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة صيام ببلدة جبل المكبر، واعتقلت 5 من أفرادها. وقال رائد صيام، إن قوات معزّزة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله واحتجزت المتواجدين فيه بغرفة واحدة واعتدت عليهم بالضرب، وعاثت خرابا وفسادا فى محتوياته، واعتقلت والده ونجله و3 من أبناء عمه.

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