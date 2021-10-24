الثلاثاء.. البحرية الكويتية تنفذ تدريبا بالذخيرة الحية

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، اليوم الأحد، أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بعد غد الثلاثاء، من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا".





وفى بيان صحفى، اليوم الأحد، قالت رئاسة الأركان الكويتية، إن الرماية التدريبية ستتم فى ميدان الرماية البحرى شرق رأس الجليعة، امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور، امتدادًا إلى جزيرة أم المرادم. ودعت الأركان الكويتية جميع المواطنين والمقيمين من مرتادى البحر إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريب خلال الفترة المعلنة، حرصًا منها على سلامة الجميع.

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