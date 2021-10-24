نتائج انتخابات الصحفيين في الاردن

كشفت النتئاج الأولية لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الجمعة، عن فوز المرشح راكان السعايدة، بمنصب نقيب الصحفيين الأردنيين.
وحصد السعايدة 321 صوتا بعد فرز صناديق الاقتراع؛ في أول انتخابات نقابية منذ جائحة فيروس كورونا بعد تأجيلها لمدة أسبوع نظرا لعدم اكتمال النصاب.
وحصل المرشح الزميل طارق المومني على المركز الثاني بمجموع أصوات 301 صوت، والمركز الثالث الزميلة فلحة بريزات بمجموع 277 صوتا.
كما فاز الزميل الصحفي جمال شتيوي بموقع نائب نقيب الصحفيين الاردنيين في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة.
وحصد شتيوي على 372 صوتاً مقابل 231 صوتاً لاقرب منافسيه للزميل فايز عضيبات.
كما حصد العديد من الزملاء، في انتخابات نقابة الصحفيين، التي جرت اليوم الجمعة، عضوية مجلس النقابة.
وفاز بالعضوية الزملاء:
ابراهيم قبيلات 455
خالد القضاة402
علي فريحات370
امجد السنيد 353
زين الدين خليل338
عدنان برية342
بلال العقايلة306
جميل البرماوي301
موفق كمال 290
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