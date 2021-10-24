التحالف العربى يدمر 4 زوارق حوثية مفخخة فى ميناء الحديدة

جدة - نرمين السيد - نشرت قيادة التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، صورًا استطلاعية لـ4 زوارق حوثية مفخخة تم تدميرها أمس السبت، بمعسكر الدفاع الساحلى بالجبانة شمال مدينة الحديدة.





وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، أوضح التحالف العربى أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخبارى دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحرى بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأكد التحالف استمرار جهوده العسكرية التى أسهمت بدورها فى حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير نحو 91 زورقًا مفخخًا ومُسيرًا عن بعد، الأمر الذى شكل تهديدًا مباشرًا على الأمن البحرى بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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