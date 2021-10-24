إسلام آباد تدرس طرد السفير الفرنسى لتهدئة متطرفى «لبيك باكستان»

جدة - نرمين السيد - وافق حزب حركة "لبيك باكستان" الاسلامية المتطرفة، اليوم الأحد، على تعليق مسيرتهم المقررة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، استجابة للحكومة التى أعلنت أنها تدرس طرد السفير الفرنسى والإفراج عن قادة الحركة المعتقلين.





وينظم آلاف المتظاهرين المنتمين لحركة "لبيك باكستان" اليمينية المحظورة، مسيرة من مدينة لاهور بشرق البلاد إلى العاصمة لعرض هذه المطالب.

وقتل 3 من رجال الشرطة إلى جانب 7 من مؤيدى حركة "لبيك باكستان" فى اشتباكات اندلعت خلال مسيرة نظمتها الحركة أول أمس الجمعة.

وفى محاولة لاحتواء احتجاج يمكن أن يخرج عن السيطرة، قال وزير الداخلية الباكستانى شيخ رشيد أحمد، إن "مسألة طرد السفير الفرنسى سوف يتم طرحها فى البرلمان للمناقشة"، وأن الحكومة ستسقط التهم وتفرج عن مؤيدى حركة "لبيك باكستان"، وعلى رأسهم زعيم الحركة سعد رضوى.

وفى المقابل، وافقت حركة لبيك باكستان على تعليق مسيرتها، فيما لا يزال أنصارها معتصمون فى بلدة موريدكى الصغيرة، قرب لاهور، لحين إيفاء الحكومة بتعهداتها.

وكان الشرطة الباكستانية ألقت القبض على زعيم حركة "لبيك باكستان" فى أبريل الماضى، لقيادته الاحتجاجات المطالبة بطرد السفير الفرنسى بسبب نشر رسوم كارتونية تجسد النبى محمد فى فرنسا، وهو ما رفضته الحكومة، وأعلنت حظر الحركة وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب.