خلال 72 ساعة.. التحالف ينفذ 88 عملية ضد الحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف، إن عمليات الاستهداف لميليشيا الحوثى دمرت 36 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 264 إرهابيا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وتواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمنى، مسنودا بالقبائل وتحالف دعم الشرعية، وبين ميليشيا الحوثى الانقلابية، بمختلف جبهات محافظة مأرب، شمالى شرق البلاد.

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