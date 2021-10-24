أبو الغيط يصل إلى الرياض للمشاركة فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن مشاركة الأمين العام تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى تبديه الجامعة بالقضايا المتعلقة بحماية البيئة ومجابهة التغير المناخى خاصة فى ضوء التأثيرات المتزايدة لهذه الموضوعات على المجتمعات العربية سواء من الناحية الاقتصادية أو التأثيرات المناخية وتداعياتها مثل التصحر وشح المياه وخلافه.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يشارك الأمين العام بكلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة يعرض فيها لعناصر الموقف العربى من قضايا التغير المناخى عموما ويعدد فيها مزايا المبادرة السعودية وتأثيراتها الايجابية المحتملة على وضع حد للظواهر المناخية السلبية التى تواجه المنطقة.
وأوضح المصدر من جهة أخرى أن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة قد أحيط علماً فى دورته العادية (32) والتى عقدت يوم 14 من هذا الشهر بالمبادرة السعودية ورحب بالدور الذى تلعبه فى الحد من التصحر ومجابهة التغير المناخى.
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