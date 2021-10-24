أخبار اليمن : (واتس اب) يطلق ميزة جديدة ينتظرها ملايين المستخدمين

(واتس اب) يطلق ميزة جديدة ينتظرها ملايين المستخدمينبين الحين والآخر، يخرج تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس اب» بميزة جديدة أمام مستخدميه، لعل من بينها السعي في تحديثات ميزة الرسائل الصوتية في التطبيق، التي تنضم لقائمة من المزايا التي تم طرحها خلال الأيام الماضية.وبحسب موقع «times of India»، سيسمح تطبيق «واتساب» للمستخدمين بالاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها، وستكون متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android و iOS، ومن شأنها يمكن اختيار الحذف أو الإرسال.

وفي وقت سابق، طرح «واتساب» إمكانية زيادة سرعة الرسائل الصوتية حيث بمجرد تلقي رسالة صوتية يتمكن المستخدم من الاستماع إليه بسرعة أعلى، ووقتها طالب العديد من المستخدمين بمعاينة الرسالة الصوتية قبل إرسالها.

ويمكن سماع رسائل واتساب الصوتية قبل إرسالها، عن طريق مجموعة من الخطوات بينها «فتح مربع الدردشة الخاص بالمستخدم الذي تريد إرسال رسالة صوتية، وبعد ذلك تسجيل الرسال الصوتية، والنقر على زر تشغيل أثناء الضغط على زر الميكروفون، وحينها من الممكن حذف أو إرسال من خلال الاستماع إلى الرسالة المسجلة بالكامل».

ومنذ أيام، أضاف تطبيق واتس زرًا جديدًا للمستخدمين والذي يجعل المحادثات الجماعية أكثر قوة وأفضل بكثير عن السابق، حيث يعمل الزر على تحسين مكالمات الفيديو والصوت الجماعية، بحسب موقع «ذا صن» البريطاني، الذي يسمح لـ800 مليون مستخدم حول العالم الاستفادة منه.

وتعمل الميزة على أنه يمكن للمستخدمين الانضمام إلى WhatsApp Group Call، التي تعني مجموعة مكالمة لواتساب حتى عندما تكون قيد المحادثة، وذلك بدلاً من أن تفوتك إذا لم تقبل الدعوة الأصلية، وقبلها أطلقت المنصة خدمة أخرى حول تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو عند الأشخاص الذين يستقبلون مجموعة من الوسائط.

