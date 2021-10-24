الملك سلمان يرأس وفد السعودية في قمة العشرين

ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، يوم الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيرأس وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين من خلال الاتصال المرئي.
وبحسب البيان، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز سيرأس وفد المملكة العربية السعودية تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.
وتقام قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالإيطالية، خلال الثلاثين والحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.
ونقلت "واس" عن بيان الديوان الملكي "أن المملكة إذ تبدي تقديرها للجهود المبذولة من إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة."
وأكدت المملكة العربية السعودية، حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة قادة مجموعة العشرين.
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