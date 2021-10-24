الصين تقر قانونا جديدا لتعزيز أمن حدودها البرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين، اليوم الأحد، إقرار قانون جديد لتعزيز أمن حدودها البرية، تزامنًا مع المواجهة القائمة منذ آمد بعيد مع الهند، إضافة إلى مخاوف امتداد تبعات سيطرة طالبان على أفغانستان المجاورة، إضافة إلى مخاوف انتقال فيروس كورونا من جنوب شرق آسيا.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، لن يغير قانون الحدود البرية كيفية التعامل مع تأمين الحدود عندما يدخل حيز التنفيذ فى أول يناير المقبل، إلا أنه يعكس ثقة الصين المتنامية فى قدرتها على إدارة حدودها الممتدة بطول 22 ألف كيلومترا، وتشترك فيها مع 14 دولة. ومنذ عودة طالبان إلى السلطة فى أفغانستان، تراقب الصين الأوضاع عن كثب، للحيلولة دون أى احتمالات لتدفق اللاجئين أو الإسلاميين المتطرفين عبر الحدود للانضمام إلى الويغور المسلمين فى إقليم شينجيانغ الصينى. وأشار الوكالة إلى أن الجنود الصينيين يقفون فى مواجهة مع القوات الهندية على حدود البلدين منذ أبريل 2020، فى مرتفعات جبال الهيمالايا. كما تبذل الصين جهودًا مضنية لإبقاء فيروس كورونا بعيدًا عن حدودها، بعدما ساهمت عمليات العبور غير القانونية هذا العام من ميانمار وفيتنام فى زيادة حالات الإصابة فى مقاطعتى يونان وجوانجشى الجنوبيتين على التوالى.

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