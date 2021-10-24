محمد بن راشد يرحب باستضافة دبي المؤتمر الدولي للفضاء

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلاق الدورة الثانية والسبعين للمؤتمر الدولي للفضاء، والمقرر افتتاحها غدًا الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة على موقع تويتر" "إن أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم ينطلق غدًافي دورته ال72 في دولة الإمارات بمشاركة 110 دولة وكافة رؤساء وكالات الفضاء الدولية و4000 مشارك و100 شركة فضاء دولية.

وتابع: "أرحب بالجميع على أرض الإمارات، وندعم التحالفات والمبادرات التي توصل البشر علميًا ومعرفيا لأبعد الكواكب والمجرات".

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة الدورة، الاثنين، المؤتمر الدولي للفضاء، في دورته الثانية والسبعين، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء، والذي تمتد فعالياته حتى 29 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقبل الحدث العالمي، نحو 5 آلاف شخص متخصص وخبير من 80 دولة، يناقشون نحو 3 آلاف ورقة بحثية، خلال فعالياته التي تمتد حتى 29 أكتوبر الجاري، ويعد المؤتمر الأكبر في قطاع الفضاء على مستوى العالم، وتستضيفه الإمارات للمرة الأولى عربيًا، منذ انطلاقه في عام 1950.

كما يعد المؤتمر بمثابة حافز جديد لدول المنطقة للتعاون مع الشركاء الدوليين، وتأهيل جيل جديد من خبراء الفضاء العرب، ليعملوا من أجل الإنسانية، فضلًا عن تعزيز الرؤية المستقبلية التي تستهدفها القيادة الرشيدة لقطاع الفضاء الإماراتي.