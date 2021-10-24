الملك سلمان يرأس وفد السعودية فى قمة العشرين

جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى السعودى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيترأس وفد بلاده إلى قمة العشرين فى روما عبر الاتصال المرئى، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأوضح بيان من الديوان الملكى السعودى اليوم الأحد، أن مشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز تأتى تلبية للدعوة التى تلقاها من رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجى لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التى ستعقد فى مدينة روما خلال المدة من 30 إلى 31 أكتوبر الجارى.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين سيشارك فى أعمال القمة من خلال الاتصال المرئى.

وأعربت المملكة عن تقديرها للجهود المبذولة من إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعى المشترك بصفة السعودية عضواً فى ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

وتقام القمة الرسمية لزعماء مجموعة العشرين يومى 30 و31 أكتوبر فى روما، ومن المقرر أن تركز على تغير المناخ والتعافى الاقتصادى العالمى ومكافحة سوء التغذية فى العالم وجائحة كوفيد-19.