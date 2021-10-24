كليات التقنية تفوز بـ3 جوائز الاستدامة الخليجية تقديراً للمؤسسات والشركات

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عمر شويل - جدة كليات التقنية تفوز بـ3 جوائز رئيسية، وهذا ضمن فعاليات جوائز الاستدامة الخليجية، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات للعام الجاري 2021م حيث أن تم الإعلان على أن الكليات التقنية فازت بجائزتين ذهبيتين، وهذه عن فئة “الاستدامة في وقت الأزمات” وفئة أخرى تسمى “أفضل الممارسات في أماكن العمل والموارد البشرية” بالإضافة إلى ذلك هذا فضلا عن الجائزة البرونزية عن فئة الابتكار في التكنولوجيا المستدامة، ولذلك يتم تقديم الاستدامة الخليجية تقديراً لكافة المؤسسات، والشركات، التي قامت بتنفيذ مبادرات متميزة في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وهذا في جميع أنحاء الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا أيضاََ.

ومن الجدير بالذكر أن هذا يعد تتويجاً لسعي وجهود الكليات، وممارساتها العديدة والمتميزة في مجال الاستدامة، حيث أن هذا التزامها بتعزيز جودة الحياة والمختلفة، والرفاهية، للمواطنين الموظفين، وهذا بناءاً على تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك أن فئة الاستدامة في وقت الأزمات ضمت لجنة تحكيم الجائزة وهذا بدور كليات التقنية العليا وهذا مثال ونموذج يحتذى به في التنسيق، حيث أن هذا حفاظ على أفضل وأحسن ممارسات الصحة والسلامة والبيئة على صعيد المؤسسة.

وقد تجد الإشارة إلى تركيز وجهود وهذا يعد من أجل توفير حياة كريمة، وبيئة إيجابية وتجربة متميزة لجميع المواطنين الموظفين، وهذا من قبل تطبيق حزمة من المبادرات الموجهة للموظفين وهذا خاصة على مستوى التحول إلى العمل عن بعد.

ثقافة الاستدامة :

في الفترة الأخيرة حازت الكليات الجائزة الذهبية عن فئة أفضل الممارسات في أماكن العمل، والموارد البشرية، حيث أن هذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين الموظفين نظير نجاحها في اعتماد أفضل الممارسات، وهذا لكي يتم ترسيخ ثقافة الاستدامة بين موظ موظفيها والمجتمع الأوسع، ولذلك تم الايضاح على أن هذه الكليات أهمية قصوى لكي تنشر وتعزيز الاستدامة والابتكار والمواهب.

ومن الجدير بالذكر أن أوضح نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا، الخاصة بالخدمات المساندة، وهذا حرصاً طوال فترة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وهذا يعد أمر ضروري الاهتمام والاعتناء بمواردها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية الأخرى، حيث أن هذا تركيز وتعزيز سلامتهم ورفاهيتهم، وهذا من قبل الأوقات الاستثنائية لذلك، ولذلك في هذه الحالة يتم توفير أفضل وأحسن البرامج، والفرص الداعمة لكي يتم التطوير المهني للموظفين.