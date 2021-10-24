قرض لا يطلب كفيل بأسهل إجراءات البنك السعودي البريطاني إمكانية شراء المديونية وتأمين مجاني

قرض لا يطلب كفيل بأسهل إجراءات البنك السعودي البريطاني “بنك ساب” الذي يوفر التمويل الشخصي بسرعة خلال ثلاث ساعات بأسرع وقت ممكن وفق أعلى تقنية بالتحول الرقمي في المملكة، يشمل القروض جميع القطاعات بالإضافة إلى المتقاعدين كما يضم الأشخاص من رجال ونساء سعوديين الجنسية أو من جنسيات أخرى (الوافدين)، وذلك بتسهيلات عديدة في السداد بدون كفيل غارم فضلاً عن الإمكانيات والخصائص المتاحة التي تجعل من القرض والبنك من أفضل البنوك المعتمدة من البنك المركزي في السعودية، يدعم ساب جميع القطاعات بالمال بهدف المساهمة في التشجيع على عمل مشروع أو المساعدة في رفع مستوى المعيشة وتحقيق حلم الشخص في شراء بعض الأشياء أو سيارة..وغيرها من الاحتياجات.

المنافع العائدة على العملاء عند الحصول على قرض بدون كفيل بنك ساب

يقدم ساب مجموعة من المزايا والمنافع التي من خلالها يكون القرض ميسر للغاية منها:-

فترات السداد تصل حتى 5 سنوات بشرط أن لا يكون لدى العميل التزامات شهرية مرتفعة بالنسبة للراتب.

التمويل بدون كفيل غارم يصل حتى مليون ونصف ريال سعودي.

متاح سداد المديونية لجهات أخرى.

تأمين تكافلي مجاني (التنازل عن سداد بقية القرض في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله).

إمكانية الحصول على قرض إضافي في حالة انتظام العميل في السداد بنسبة 20%.

تمويل سريع خلال ساعات متاح للسعوديين والمقيمين جميع القطاعات.

مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

إذا كان لديك سؤال أو استفسار تستطيع التواصل عبر رقم 920007222.

كيفية طلب قرض من البنك السعودي البريطاني

يوفر البنك السعودي البريطاني القرض بدون كفيل لجميع القطاعات للأشخاص الذين يستوفون الشروط المحددة :-

أن لا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد وحتى 58 عام للقطاع الحكومي وحتى 60 سنة للقطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب 4.000 ريال للسعوديين و4.000 ريال لغير السعوديين.

مدة التعيين في الوظيفة لا تقل عن شهر للسعوديين وثلاثة أشهر للوافدين.

بالنسبة للمتقاعديين لا يقل رواتبهم عن 3.000 ريال والعمر له من 40 سنة وحتى 67 سنة.

طريقة التقديم :- عبر الموقع الإلكتروني www.sabb.com تحديد التمويل الشخصي ومنها تقديم طلب يليها تعبئة الاستمارة بالبيانات ورفع المستندات (بطاقة هوية وطنية / الإقامة سارية – خطاب تعريف بالراتب يشمل كافة التفاصيل الوظيفية “حديث مدته شهر واحد” – خطاب تحويل الراتب).