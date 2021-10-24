التسجيل في اختبارات قياس الجامعيين وطريقة إلغاء اختبار قياس والاستعلام عن نتائج الاختبار

ومن هنالك التسجيل في اختبارات قياس الجامعيين وطريقة إلغاء اختبار قياس والاستعلام عن نتائج اختبار القدرات للجامعيين كل تلك الأسئلة التي تهم الكثير من الشباب السعودي الذي تجاوز الدراسة في المرحلة الثانوية ويرعب في الالتحاق بالكلية التي تتناسب مع مجموع درجاته والتي لم تعد هي الفيصل في التحاق طالب الثانوية بالكليات حيث تم اعتماد اختبارات قياس والتي يتم أجراءها في المركز الوطني قياس للطلاب الجامعيين وتكون اختبارات قياس في اللغة الرعبية واللغة الانجليزية وهناك اختبار قياس في الرياضيات للجامعيين ويتم إنهاء تلك الاختبارات باختبار تحصيلي لمدى قدرة طالب الثانوية على تحصيل باقة المواد العلمية في الجامعة.

الدخول على رابط مركز القياس والتقويم.

وبعد ذك يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل: اسم الطالب بالكامل. وكتابة كلمة السر في المربع المخصص لذلك.

وفى حالة عدم وجود حساب سابق للطالب في مركز قياس يتم الشروع في خطوات إنشاء حساب في قياس الجامعيين 1433 عن طريق الخطوات التالية.

النقر على خيار ” إنشاء حساب جديد”.

ثم كتابة الاسم بالكامل.

وبعد ذلك يتم كتابة البريد الإلكتروني.

بالإضافة إلي تحديد الجنس وكتابة رقم الجوال الشخصي.

ثم إدخال اسم الدولة.

كذلك كتابة كلمة مرور تستطيع أن تتذكرها لاحقاً وإعادة كتابة نفس كلمة السر لتحديد مدى التطابق.

وبعد ذلك الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

أخيراً النقر على إنشاء حساب للانتهاء من خطوات إنشاء حساب قياس للجامعيين.

التسجيل اختبارات قياس الجامعيين 1443كيفية عمل حساب جديد في قياس

وبعد الانتهاء من خطوات التسجيل وإنشاء الحساب في قياس يتم استكمال طريقة التسجيل في قياس وذلك عن طريق:

تحديد اختيار اختبارات القياس المتاحة للتسجيل.

وكذلك يتم تحديد نوع الاختبار.

ثم تحديد اقرب مركز لأداء اختبار قياس.

وبعد ذلك يتم تحديد اليوم والموعد المناسب لأداء اختبارات قياس.

وقبل ذلك يتم التأكد من الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط بالموافقة عليها.

ثم القيام بتسديد رسوم اختبارات القياس.

وأخيراً الضغط على خيار التسجيل وبعد ذلك النقر على خيار تأكيد الحجز.

الدخول إلى رابط نتيجة اختبارات قياس على الموقع الرسمي للمركز الوطني للتقويم والقياس.

وبعد ذلك يتم تسجيل الرقم الخاص بالسحب الشخصي للطالب ويتم إدخال كلمة المرور.

ثم النقر على خيار أنا لست روبوت والضغط اسفل الخانة على كلمة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك النقر على خيار ” الاستعلام عن نتيجة اختبارات قياس للجامعيين”. وكذلك يجب تحديد نوع الاختبار إلى تريد الاستعلام عنه. وأخيراً يتم البحث عن النتيجة من خلال الرثم الخاص بالسجل المدني. وبعد ذلك يتم استلام رسالة نصية على الجوال تحتوى على رمز التحقق لعرض النتيجة.



الدخول على موقع مركز قياس الرسمي.

وإدخال رقم هوية الطالب والرقم السرى والضغط على خيار انا لست روبوت والنقر على تسجيل الدخول.

ثم القيام بفتح قائمة الاختبارات وتحديد خيار ” ملخص الحجز” والضغط عليه.

وسيتم فتح خيارين بعد الضغط على ملخص الحجز وهما: إلغاء الاختبار. تأجيل وقت الاختبار.

وفى حالة إلغاء الاختبار يتم فتح نافذة جديدة بها تأكيد طلب حذف موعد اختبار قياس.

وأخيراً ستفتح نافذة بها تأكيد إلغاء اختبار قياس وستظهر رسالة تحتوى على النص التالي ” الحالة ملغي” وبذلك يتم إلغاء حجز اختبار قياس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبار قياسطريقة إلغاء اختبار قياس