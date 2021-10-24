المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان

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دوت الخليج :- توفي 3 اشخاص اثر حريق شب في مطعم جوانا امام الجامعة الأردنية صباح السبت .
ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشبان الثلاث و هم معتصم محمد نجيب العزام و حسن محمد مصطفى العزام ، شادي خلدون الذين راحوا ضحية الحريق .
وباشر المدعي العام التحقيق في ملابسات الحريق للوقوف على أسباب الحريق .
وكان قد قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية الدفاع المدني، تعاملت اليوم مع حريق شب داخل أحد المطاعم بالقرب من الجامعة الأردنية، ونتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص.
واضاف أن فرق الإسعاف أخلت الوفيات إلى مستشفى الجامعة الأردنية، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
صور الشبان الثلاث :
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