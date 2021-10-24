محمد صلاح يقسو على "الشياطين الحمر" في أولد ترافورد

تألق النجم المصري محمد صلاح، الأحد، في أول مواجهة تجمع فريقه بكريستيانو رونالدو، بعد انضمامه لمانشستر يونايتد، بصناعته الهدف الأول وإحرازه 3 أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الجولة التاسعة للبريميرليغ.

وجاء الهدف الأول لليفربول بقدم نابي كيتا، بعد أن قدم له محمد صلاح تمريرة حاسمة، في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 13، أحرز ديوغو جوتا الهدف الثاني لليفربول، قبل أن يقوم صلاح بتسجيل 3 أهداف في الدقائق 38، 45+5، 50.

ولم يبرز نجم كريستيانو رونالدو في المباراة كثيرا، خاصة وأن الهدف الوحيد الذي سجله كان ضمن "تسلل"، وبالتالي لم يحتسب. كما توالت الحظوظ السيئة لمانشستر يونايتد، بعد أن نال الدون بطاقة صفراء، وبول بوغبا بطاقة حمراء أدت إلى طرده في الدقيقة 60.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، رفع صلاح رصيده من المساهمة في الأهداف مع ليفربول في البريميرليغ، منذ وصوله للريدز في صيف 2017، إلى 143 هدفا.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 10 أهداف، متقدما على جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق 3 أهداف.