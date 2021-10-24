تحالف دعم الشرعية: تدمير خامس زورق مفخخ أطلقه الحوثيون 

جدة - نرمين السيد - وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، نشرت صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التى تم تدميرها، أمس السبت، بمعسكر الدفاع الساحلى بالجبانة شمال مدينة الحديدة.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخبارى دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحرى بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأمس السبت، دمر تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، 4 زوارق مفخخة بـ"الحديدة" اليمنية، كانت مجهزة لتنفيذ عمليات وشيكة.